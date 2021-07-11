65-летняя Лариса Долина удивила поклонников зажигательным танцем

В микроблоге Instagram Лариса Долина создала аккаунт сравнительно недавно, поэтому поклонники с нетерпением ждут ее новые публикации. 65-летняя певица показала, как она энергично двигается в зажигательном танце, чем удивила фолловеров.

Лариса Долина призналась, что очень любит танцевать, но эта возможность появляется у нее не часто. Поэтому она обрадовалась возможности разучить несколько па с профессиональным партнером. Артистка написала, что «в тот день вся атмосфера была пропитана музыкой». Поклонники оценили прекрасную физическую форму 65-летней певицы, ее гибкость и умение двигаться.

В комментариях Ларису Долину засыпали комплиментами, назвав ее «зажигалкой». Фолловеры написали, что у знаменитости невероятное чувство стиля и ритма.