Мнение: Письмо: “Это просто космос”

Феминистка письмо написала. У них всегда один стиль, они будто кричат соседке из-за забора.

Как думаете, почему такое?

Травму свою она придумала, историю с травмой и депутатом тоже придумала.

Про благодарность и дружбу с родителями придумала и про престижную работу.

А вот про то, что много лет нет секса, не придумала.

И про мужика с большими долгами, который с ней дружил, а спать не собирался, если бы спина у него не заболела, тоже не придумала.

Мужик похожий существует, а вот бред, который она рассказала ему – ее выдумка.

И письмо она написала просто так. Но давайте обсудим все-таки. Феминистки ведь тоже люди, хоть и травмированные на всю голову патриархатом.

lovegoodm

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Очень хочу сначала сказать Вам большое спасибо.

Благодаря Вашему блогу я превратилась за 3 года из фрилансера с зп 20 000 в специалиста в престижной компании с зп 150 000, купила родителям все, что хотели, исправила отношения с ними и у нас теперь любовь и дружба. Это только благодаря Вашим статьям.

Надеюсь, однажды получится и дыру в Любви убрать.

Дальше уже про дыру в любви как раз.

Прошу разбора, пожалуйста, помогите!

Познакомилась с М. на сайте знакомств.

Мне 33, ему 42.

Работаю на престижной работе, образование топ, на спорте и по работе обязана внешне выглядеть хорошо. Не замужем, не была, детей нет. Работа, считаю, прокачана, а вот любовь и отношения – полная дыра.

Он работает мастером, на себя, пара человек в подчинении, получается, свой маленький бизнес у него. Образования нет, но с ним всегда интересно, он жизнью научен гораздо больше, чем я. Мне он так понравился, и внешне, тоже на спорте, и по голосу, и по характеру, он просто мой идеал.

Он пригласил на свидание на природу, в красивейшее место, был сплав, я в восторге была, потом еще раз, потом в кафе начал звать, стали проводить выходные дни (не ночи) вместе и так почти 2 месяца.

Старалась делать эти встречи и для него приятными, брала в поездки еду, вкусный чай, была веселая и довольная и не грузила всякой фигней, мы много с ним смеялись, он говорил сам (не спрашивала), что ему со мной хорошо и комфортно и он может быть собой и у нас похоже мышление даже.

Потом вместо кафе зашли к нему, купив еды, так впервые оказалась у него дома. Я приготовила салат, убралась, поели и поехали дальше гулять, по пути купил цветов, в общем, мне казалось, что все у нас нормально развивается и я делала для него с удовольствием то, что казалось, ему нравится.

Однажды сказал, что нам надо попробовать пожить вместе, но я сказала как есть, что не хочу быть сожительницей, он ничего не ответил, я не стала развивать тему.

Через пару недель поехали в поездку, но его развернули на таможне, т.к. оказалось, на нем долг несколько миллионов, я не знала, от бизнеса. Он рассказал это, будучи подавленный, чувствовал вину за то, что поездка сорвалась.

Не стала сидеть с кислой рожей, ковырять в его проблеме, он сказал, что не хотел банкротиться, хотел преодолеть сам, и когда преодолеет, все у него наладится. Я сказала, что очень уважаю за такой выбор.

Перешел сам на другую тему – куда поехать, предложил на выбор, но я видела, что у него состояние не очень и еще спина заболела, стала мять ему спину, он спросил, могу ли я ему сделать массаж, я сказала да, он повез домой.

Дома сделала массаж (курсы у меня были, ему стало лучше, он искренне говорил, что ему очень понравилось, и всякие приятности).

Ну и в общем, не поехали мы больше гулять, приготовил уже он ужин, накормил меня и сказал, что сегодня я остаюсь у него, он меня не отпустит.

Начал целовать и т.д., а мы еще в предыдущий день очень поздно вернулись из поездки и похода, я спала всего 3 часа, и впала в какой-то транс от него.

Начал гладить и так 5 часов, просто гладил, я улетела ппц. Он просто нереален.

Теперь предыстория.

У меня были отношения, в которых мужчина был высокого чина, и когда я выпендривалась и виляла хвостом, динамя его, просто взял и, если можно это так считать (нет), изнасиловал меня, и ушел. Я сама знаю, что я виновата, нехрен было флиртовать и не давать, но это настолько не укладывалось в моей голове – такой вот секс без моего согласия по принуждению, что я потом еще 2 года не общалась с мужчинами в личном плане. Любой дискомфорт сублимировала в работу, работала 2 года без отпуска на износ, зато достигла большого скачка, по финансам тоже.

Я того мужчину заблокировала и прекратила контакты, эта история закрыта, но вот М, о котором письмо, не повезло быть тем, с кем у меня начались отношения после того случая.

В общем, получилось так, что в сексе мне было больно, на меня нахлынули воспоминания, я сдерживалась сначала, а потом не выдержала боли и заревела прямо в постели:((((

На его вопросы, что случилось, я сначала не отвечала, но понимая, что и его обидеть не хочу, он тут ни при чем, и ничего не придумав, сказала как я это видела. Без подробностей:

Что был мужчина, который меня изнасиловал, а после этого не было ничего ни с кем.

И мне от этого больно сейчас с ним, хотя сам М. мне очень, очень нравится.

Мне реально ни с кем никогда не было так хорошо, тем более что опыт очень небогатый, но М. это просто космос, эти 5 часов, выходит, прелюдии были лучшими в моей жизни.

И я все испортила.

Уважаемая Эволюция, пожалуйста, помогите!

Что мне сейчас можно сделать, чтобы эту глупость исправить, если это возможно?

Я понимаю, что сама виновата, да и относительно “изнасиловать” – сучка не захочет, кобель не вскочит, понятно, что я своим поведением спровоцировала эпизод.

Но я уже дала М. вот такие образы.

Он меня обнял, гладил, потом расслабил и все стало нормально, мы спали он обнимал и утром тоже, но я видела изменение его отношения в сторону охлаждения, такой нежности и трепетности с его стороны, как до этого, не стало.

Уважаемая Эволюция, пожалуйста, скажите, есть ли какой-то способ реабилитировать эти отношения, мне очень дорог М.

С М. мы на словах договорились встретиться в след.выходные, как уже заведено, но я боюсь, даже если он встретится со мной (он на прощание мне сказал, что очень хорошо отдохнул со мной, но я видела, что это сказано иначе, чем раньше говорил), это будет под внутренними щипцами.

Он мне как никто другой нравится, но если ничего уже не выйдет, не хочу его мучить этим.

Если эти отношения уже обречены и с момента глупого признания все треснуло и рухнуло, как их завершить адекватно?

Спасибо, если прочитали.

С уважением