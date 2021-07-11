Мнение: Современные наркокартели как квазигосударства
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Достаточно интересное и развернутое интервью К.Стригунова на тему современных наркокартелей и их использования в интересах государственной политики в странах третьего мира. Тема на днях получила дополнительную актуальность в свете наркотической темы в убийстве президента Гаити, а также ожидаемых потрясений рынка героина после ухода США из Афганистана.
Современные наркокартели как квазигосударства
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Источник: Colonel Cassad
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