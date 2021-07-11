 

В аэропорту Кабула установили средства ПВО для отражения ракетных ударов талибов

11.07.2021, 18:32, Новости дня
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Средства противовоздушной обороны установили для отражения возможных ракетных ударов талибов (организация «Талибан» запрещена в России) в аэропорту Кабула при содействии иностранных союзников, сообщило Agence France Presse со ссылкой на МВД Афганистана.

«Недавно установленная система ПВО функционирует в Кабуле… с воскресенья. Система продемонстрировала свою эффективность… в отражении ракетных ударов», – передает заявление ведомства РИА «Новости».

В установке средств ПВО Афганистану помогли союзники.

«Сейчас наши зарубежные союзники сотрудничают с нами, чтобы мы могли найти возможность применить это оружие (систему)», – приводит слова представителя правительственных сил безопасности и обороны Аджмала Шинвари телеканал Tolo News.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в РФ запрещена.



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