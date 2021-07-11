 

На митинге в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Грузии

11.07.2021, 18:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Тбилиси начался митинг из-за смерти оператора грузинского телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 5 июля стал в Тбилиси жертвой нападения противников гей-парада, собравшиеся требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Митинг открыли журналисты этой телекомпании, именно они под аплодисменты нескольких тысяч человек, в основном сторонников оппозиции, обратились к правительству с требованием уйти в отставку, дав время до утра 12 июля.

Ранее Гарибашвили назвал «непредставимой трагедией» смерть оператора грузинского телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 5 июля стал в Тбилиси жертвой нападения противников гей-парада.

«Соболезную семье, близким, коллективу телекомпании и всему медиа-сообществу. МВД уже начало расследование. Полная информация будет представлена общественности в самое ближайшее время», – сообщил глава правительства.

Ранее сообщалось, что оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер. Возбуждено уголовное дело.

Член партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Георгий Ботковели заявил, что «оператора убила власть», которая стимулировала радикалов, выступавших на улицах Тбилиси против ЛГБТ и избивавших журналистов.

Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), облила красной краской вход в здание правительства Грузии. Оппозиция собирается на митинг вечером в воскресенье в Тбилиси с требованием отставки правительства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в семью оператора выразить соболезнования.

Премьер-министр Грузии назвал «невообразимой трагедией» смерть оператора грузинского телеканала «Пирвели» Лексо Лашкаравы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / Выяснилось, как власти РФ узнали об угрозе коронавируса

10.10 / Армения обсудила с Красным Крестом обмен военнопленными с Азербайджаном

02.12 / В Польше число случаев COVID-19 превысило 1 млн

01.02 / Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на “Евровидение 2021”

18.03 / Гибралтар первым в мире вакцинировал взрослое население от COVID-19 – минздрав Британии

10.06 / Сотрудники посольства США в Киеве сфотографировались в новой форме сборной Украины на фоне скандала с УЕФА

10.07 / Во Франции неизвестный ранил двух человек ножом

02.07 / Рада предварительно одобрила ужесточение наказания за “сталкерство” в Чернобыльской зоне

05.10 / В Мичуринске открыли центр амбулаторной онкопомощи

24.06 / Россиян предостерегли от ношения масок на подбородке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика