Из-за ужесточения санитарных норм апарт-отель Аркадия Ротенберга оказался на грани банкротства

С 1 июля в Краснодарском крае отдыхающих нельзя заселять в гостиницы и санатории без отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

В августе правила ужесточат еще больше: туристы будут обязаны предъявить справку о вакцинации. Из-за введенных ограничений апарт-отель Аркадия Ротенберга на мысе Идокопас столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

– Я понимаю необходимость подобных мер, — пишет предприниматель на своей странице в «Одноклассниках». – Но из-за массового аннулирования туров мой гостиничный бизнес оказался фактически на грани выживания.

– По поводу 72 часов для ПЦР-тестов. Многим нашим клиентам приходиться добираться до Геленджика на поезде. По двое -трое суток в дороге – каким образом уложиться? И сама стоимость теста — это ведь серьезные затраты для семейного бюджета. Люди и так весь год экономят, чтобы провести отдых в отеле с казино и аквадискотекой!

– Если делать тест здесь, по прибытию, то где находиться до получения результата?, — спрашивает Ротенберг. – Мы переоборудовали комнату грязи под изолятор, но там можно только одну семью разместить. А куда девать остальных?

– В Турцию сейчас полететь намного проще. Создавая проблемы российским предпринимателям, не рубим ли мы сук, на котором сидим?, — рассуждает бизнесмен.

– Ну а самое главное – в сентябре у нас выборы. А значит, нужны довольные и хорошо отдохнувшие граждане, а не наоборот, — резюмирует Ротенберг.

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