 

В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт

11.07.2021, 17:58, Новости дня
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Концерт должен был состояться в одесском клубе Redline. Однако, как сообщил Instagram-канал odessa_sueta, выступление началось с сильным опозданием, так как охранник не узнал Бакирова и отказывался пропускать его в заведение.

“Они его не узнали. Сторож закрылся и говорит: “Пока паспорт не покажешь, пускать не буду”, – говорят авторы видео.

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Публикация от Одесская суета * (@odessa_sueta)

Контекст:

HammAli & Navai – российский рэп-дуэт, состоящий из певцов азербайджанского происхождения Александра Алиева и Наваи Бакирова. Дуэт основан 29 июня 2016 года, когда была записана первая совместная песня “День в календаре”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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