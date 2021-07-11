 

Во Львове женщина “заминировала” два полицейских учреждения. Ее разоблачила полиция

11.07.2021, 17:58, Новости дня
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“Сегодня в 5.45 на линию 102 поступило сообщение о том, что здания Главного управления полиции Львовской области и отдела полиции №4 Львовского городского управления полиции заминированы”, – указали в полиции.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. Здания и прилегающие территории проверили, никаких взрывоопасных предметов не нашли.

В полиции заявили, что ложное сообщение о минировании сделала 48-летняя львовянка, которая звонила с телефона матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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