Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода

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11.07.2021, 17:58, Новости дня
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Фото было сделано на вечеринке по случаю дня рождения общей подруги пары Екатерины Савки.

“И опережая вопросы – мы с Владом охотно видимся со всеми нашими общими друзьями, потому что по-прежнему хорошо общаемся между собой. И выбирать, кого звать из нас на вечеринку, друзьям не приходится”, – отметила Витвицкая.

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Публикация от Соломія Вітвіцька | ведуча 1+1 (@solomiyavitvitska)

Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале “1+1”. С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида “ТСН. Особливе”, вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта “Вражаючі історії ТСН”, премьера которого состоялась 19 апреля.

9 февраля 2021 года Витвицкая сообщила, что развелась с мужем, украинским режиссером Владом Кочатковым после восьми лет семейной жизни – развод супруги получили в декабре 2020 года. Детей у пары нет. Кочатков младше Витвицкой на восемь лет.

В апреле Витвицкая призналась, что на момент принятия решения о разводе они с Кочатковым уже не были счастливы в браке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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