Арестованному в Крыму журналисту Есипенко угрожали новыми пытками – жена

По ее словам Екатерины, после заявления о пытках ее мужа пытались отправить “на подвал” и психологически на него влиять, чтобы он не оказывался от показаний, в которых заинтересовано ФСБ.

“Физически они его как бы не трогали. Были угрозы и запугивания последующими пытками. Сейчас к нему пускают адвокатов. Потому что когда его пытали, адвокатов не пускали. За состоянием его здоровья мы не можем следить. Неизвестно, как на него повлияли пытки. Знаю, что на прошлой неделе у него болели почки. Он просил о медпомощи, но ему отказали, потому что врача в СИЗО нет”, – объяснила женщина.

Она отметила, что письма от мужа передают адвокаты, а звонить домой Есипенко запретили после отказа от признательных показаний.

“Пишет на различные темы: задержание, пытки, выживание в СИЗО. Ребенку пишет, мне. Камера, в которой он сейчас, размером три на четыре метра, кислорода мало, прогулка – один час в сутки. В камеру вылезают из унитаза крысы. В субботу – банный день и прогулок нету”, – рассказала Екатерина.

Есипенко пишет, что у политзаключенных в Симферополе надежды на справедливый суд в Крыму нет, “одна надежда – на обмен”, подчеркнула жена журналиста.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

По данным “Ґрат”, в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он живет в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. “Ґрати” писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта “Киевский райсуд Симферополя” арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе. 15 марта к нему по просьбе жены попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова. Крымская правозащитная группа заявила, что Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве говорили, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”.

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить задержанного в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

По информации правозащитников, оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.

6 июля “райсуд” в Симферополе начал рассматривать по существу дело Есипенко, пишет издание “Крым.Реалии”.

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