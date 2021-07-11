 

“Улыбка натянута, глаза печальные”. В сети обсуждают постельное фото героя “Холостяка 11” Заливако и Богдан

11.07.2021, 17:58, Новости дня
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Пара сделала несколько снимков на кровати. Заливако при этом сидел на краю, а Богдан дурачилась на заднем плане.

“А вы тоже любите подурачиться со своей второй половинкой? Кто из вас двоих более взбалмошный?”, – подписала снимок Богдан.

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Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 * (@hannastorozhuk)

“Миша, моргни, если тебя заставляют”, – прокомментировала пост belenkaya15.

“Такое впечатление исходя из всех фото и видео, что Мишу заставляют это все делать. Его улыбка натянута, глаза печальные. Аня его просто утомила”, – считает tatida633.

“Миша замученный, жалеет уже что с тобой связался”, – написала kristina.agabekian.

Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.

После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе. В июне влюбленные отдыхали вместе с Турции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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