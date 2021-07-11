 

В популярном продукте для завтрака нашли секрет долголетия

11.07.2021, 17:54, Разное
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Медики нашли секрет долголетия в популярном продукте для завтрака. Речь идет о куриных яйцах, которые содержат множество полезных элементов, витаминов и минералов.
Высокая концентрация белка в яйцах обеспечивает нормальную скорость роста и развития человека. Потребление данного продукта гарантирует получения всех необходимых питательных веществ.

Яйца поддерживают здоровье сердца на должном уровне. Они способствуют увеличению уровня «хорошего» холестерина и способствуют выводу из организма «плохого». В результате снижается риск возникновения тромбоза, атеросклероза, инсультов, сердечных приступов и иных серьезных заболеваний.

Употребление яиц помогает контролировать вес. По словам экспертов, данный продукт идеально подойдет для перекуса, поскольку не будут потребляться лишние калории. К тому же он обладает антиоксидантной активностью.

Источник: www.organicfacts.net



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