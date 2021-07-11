 

Мать Андрея Аршавина хотела бы отгородить его от всех женщин

11.07.2021, 17:54, Разное
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Имя футболиста Андрея Аршавин все чаще ассоциируется не с миром спорта, а с громкими скандалами. В эфире шоу мать знаменитости призналась, что хотела бы отгородить сына от всех женщин.
Татьяна Ивановна стала героиней программы «Мама знает все». Когда ей задали вопрос по поводу экс-возлюбленных Андрея Аршавина, то она призналась, что попыталась бы «спрятать сына». Однако она осознает, что это был выбор ее наследника. Это его опыт и судьба, поэтому «так было нужно».

По словам матери Андрея Аршавина, на карьере сына отразились неудачи в личной жизни. Если бы не его скандальные расставания, то все у него могло сложиться иначе. Татьяна Ивановна убеждена, что футболист способен был достичь намного большего. Спад в его карьере начался тогда, когда назрели проблемы в семье с Алисой Казьминой. Мать отметила, что дома у спортсмена «была настоящая война и кипели страсти». По ее мнению, сын – достойный муж и отец своим детям.

Источник: www.starhit.ru



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