Перепады температуры могут стать фатальными для человека

В ходе проведения исследования исследователи пытались выяснить, какая температуры может быть опасна для жизни человека. Оказалось, что фатальными могут стать именно перепады, но также нужно учитывать влажность среды обитания и показатель тепловой нагрузки.

По словам профессора Сенхольда Ассенга, люди плохо переносят и высокие, и низкие температурные режимы. При промерзании в холодное время года человек ищет способы, как можно согреться. В свою очередь, летом он страдает от жары и нуждается в прохладе. Исследование показало, что самой оптимальной температурой для живых существ на Земле являются пределы от 17 до 24 градусов. В таких условиях максимально комфортно себя чувствуют люди, растения, свиньи, крупный рогатый скот и домашняя птица.

Если в воздухе высокая влажность, то для организма опасна температура выше 20 градусов Цельсия. При низкой влажности этот показатель – 27 градусов. Когда организм подвергается температуре выше 32 градусов при высокой влажности, то возможен летальный исход.

Источник: actualnews.org