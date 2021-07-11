 

Президент Литвы попросил Польшу помочь решить проблему с мигрантами

11.07.2021, 17:38, Новости дня
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Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой сообщил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса, сообщила пресс-служба литовского президента.

«Литовский лидер подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси», – приводит сообщение пресс-службы «Ведомости».

Науседа подчеркнул, что Литва и Польша только совместными усилиями могут обеспечить безопасность в регионе. Также он пообещал не дать Минску использовать мигрантов в качестве «политического оружия».

Ранее сообщалось, что рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах.

В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов.

Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии.

Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. 



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