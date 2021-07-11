Миллиардер Брэнсон отправился в космос на борту корабля Virgin Galactic

Корабль Unity с экипажем из четырех человек компании Virgin Galactic стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, который возглавляет команду и является владельцем компании.

Запуск производился с первого частного космодрома США Spaceport America. Вместе с 70-летним Брэнсоном полетели трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет, информирует РИА «Новости».

Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Брэнсон намерен показать, как сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

По технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo под управлением двух пилотов.

После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию, когда он достигнет заданной высоты, то совершит горизонтальную посадку. В ходе трех предыдущих запусков VSS Unity, три из которых уже были с человеком на борту, состояние «невесомости» длилось около четырех минут.

В день перед стартом бизнесмен пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.

Напомним, Брэнсон полетел в космос раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.