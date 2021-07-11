 

Глава оператора «Северного потока – 2» назвал сроки завершения проекта

11.07.2021, 17:38, Новости дня
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Работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%, сообщил глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Он указал, что основной целью компании является запуск «Северного потока – 2» уже в этом году, передает ТАСС.

При этом, по словам Варнига, транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.

В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения РФ не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.



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