 

“Новый рекорд”. Разумков показал результаты велопрогулки

11.07.2021, 17:04, Новости дня
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“Новый рекорд – 2. В этот раз средняя скорость чуть более 22 км/час на расстоянии в 50 км”, – отметил Разумков.

Спикер Рады уточнил, что вчера была “горячая дискуссия об электровелосипеде”, у которого из-за длинного расстояния спустило колесо. Поэтому сегодня Разумков решил проехать на обычном велосипеде.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1768613226679993&id=100005939985790

“Для тех, кто “точно” знает, как должен выглядеть велосипедист после заезда, сделал отдельное видео. Касаемо языка в приложении, я думаю, это уже мое личное мнение”, – добавил политик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1769277249946924&id=100005939985790

Контекст:

Разумков открыл велосезон 28 марта этого года. В тот день он сфотографировался на фоне велосипедов, которые были припаркованы перед особняком с зеленой крышей.

Разумков занимает должность председателя Верховной Рады Украины с августа 2019 года. Он стал 14-м спикером парламента, набрав рекордное количество голосов во время голосования – за него проголосовало 382 депутата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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