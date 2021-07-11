 

Спасатели предупредили об угрозе селевых потоков и оползней на Закарпатье из-за сильных ливней

11.07.2021, 17:04, Новости дня
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“В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышения уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0,5–1 м, в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней”, – говорится в сообщении.

На участке Рахов – Вилок реки Тиса ожидается повышение уровня воды на 1–2 м, а на реке Уж – на 0,5–1 м. Спасатели объявили первый уровень опасности (желтый).

Контекст:

Из-за ливней на Закарпатье в четырех населенных пунктах (поселке Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги) было подтоплено 185 домохозяйств, 96 жилых домов и пять подвальных помещений, сообщали в ГСЧС. С 10 июля спасатели начали откачивать воду из подвалов и расчищать территорию.

В пресс-центре ГСЧС сообщили, что в регионе за день выпало около 55 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы. Кроме домохозяйств, подтоплена была дорога Н-09 Мукачево – Львов. Утром поселок Ясиня частично оставался без электричества.

По состоянию на утро 11 июня в Раховском районе Закарпатской области подтоплений не было. Спасатели устанавливали местонахождение одного человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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