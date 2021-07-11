 

Месси впервые в карьере стал триумфатором Кубка Америки

11.07.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В решающем поединке сошлись команды Аргентины и Бразилии. Игра проходила на стадионе “Маракана” в бразильском Рио-де-Жанейро.

На 22-й минуте матча мяч забил аргентинский футболист Анхель Ди Мария. Этот точный удар стал единственным результативным в поединке.

ВИДЕОВидео: Copa América / YouTube

Для сборной Аргентины этот трофей – первый за последние 28 лет. Для лидера команды, 34-летнего Лионеля Месси победа на Кубке Америки – первая в карьере. На турнире он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Накануне на Кубке Америки состоялся матч за третье место. Со счетом 3:2 сборная Колумбии выиграла у сборной Перу и завоевала бронзовые награды турнира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Россия подписала контракт на первый в истории выход туриста в открытый космос

09.07 / На МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном»

02.01 / США введут штрафные пошлины на детали самолётов и алкоголь из Франции и Германии

12.04 / В мире: Теракты против «предателей расы» на Западе планируют школьники

13.08 / Обладательница титула вице-мисс «Чита-2019» погибла во время нелегальных гонок

24.07 / МИД увидел провокацию в словах Помпео об альянсе против Китая

05.10 / Армения выразила США недовольство из-за использования Турцией F-16 в Карабахе

28.10 / КСУ опубликовал решение об отмене части положений антикоррупционных законов

10.06 / “Маша, прости!”. Андрей Малахов, спровоцировавший громкий скандал, упал на колени перед рыдающей Марией Максаковой

19.11 / Эксперт рассказал о способах выявления взлома ОС Android

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsk[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика