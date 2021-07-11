 

“Горяча, чертовка”. Никитюк в купальнике засветила грудь

11.07.2021, 17:04, Новости дня
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“Кто намажет спинку? Ладно я сама”, – шутливо подписала снимок телеведущая.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Фигура – огонь”, – отметил _ukraine_blog_1.

“Горяча, чертовка”, – добавил k1ng_john27.

“Как всегда Леся бомба”, – добавила taniataiusha.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию.

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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