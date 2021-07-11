 

Онколог Романов рассказал об излучающих радиацию пациентах

11.07.2021, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Онколог Денис Романов в ходе интервью пояснил о пациентах, способных излучать радиацию. В данном случае речь идет о проведении спецтерапии.
При использовании таких методов пациент помещается в специализированную комнату, чтобы не причинить вред окружающим. Спустя определенное время первоначально излучаемая доза снижается. В результате человек может спокойно возвращаться в общество.

Врач пояснил и о проведении системной терапии. В ходе нее радиоактивное вещество медиками вводится непосредственно в кровь. Пока пациент представляет опасность для остальных, он находится в специальном боксе. Существует очень много требований к проведению этой процедуры.

Когда осуществляется дистанционная лучевая терапия, пациент не представляет абсолютно никакой угрозы для остальных. При данной процедуре радиация не излучается.

Источник: govoritmoskva.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Мнение: Письмо: “Решила попробовать тактику Золушки”

26.05 / Почему Стефания Гурская ушла из “Уральских пельменей” и чем занимается сейчас

27.07 / Скандалы: Станет ли VTimes российским «Таймс»

21.12 / «Трупы выносим сами: на каталку — и в мешок»

01.07 / 3 фразы, которые позволят управлять любым манипулятором. Стоит научиться их использовать

22.09 / Пилот ВВС США считает, что правительства могут обладать инопланетными технологиями

24.06 / Мнение: Веселый мазохизм туриста

05.07 / И на 44, на 54 подойдет: стилист показала, какие наряды будут одинаково выгодно смотреться на худеньких и на пышных фигурах

04.03 / Рекорд побит за 5 минут: фирма Redmi реализовала 300 тысяч смартфонов Redmi K40 и K40 Pro

11.06 / Общество “Знание” проведет квиз-марафон ко Дню России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика