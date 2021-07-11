Онколог Романов рассказал об излучающих радиацию пациентах

Онколог Денис Романов в ходе интервью пояснил о пациентах, способных излучать радиацию. В данном случае речь идет о проведении спецтерапии.

При использовании таких методов пациент помещается в специализированную комнату, чтобы не причинить вред окружающим. Спустя определенное время первоначально излучаемая доза снижается. В результате человек может спокойно возвращаться в общество.

Врач пояснил и о проведении системной терапии. В ходе нее радиоактивное вещество медиками вводится непосредственно в кровь. Пока пациент представляет опасность для остальных, он находится в специальном боксе. Существует очень много требований к проведению этой процедуры.

Когда осуществляется дистанционная лучевая терапия, пациент не представляет абсолютно никакой угрозы для остальных. При данной процедуре радиация не излучается.

Источник: govoritmoskva.ru