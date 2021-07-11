Назван продукт для улучшения здоровья кишечника

Ученые назвали продукт, способный улучшить здоровье кишечника. Он положительно воздействует на работу многих систем организма, а также может предотвратить развитие ряда патологий.

Для здоровья кишечника необходимо включить в рацион пшеничные отруби. Основными питательными веществами, содержащимися в них, считается фосфор, марганец, железо, селен, магний. Продукт благоприятно влияет на пищеварение, усиливает чувство сытости и предотвращает приступы голода.

По словам ученых, диета, содержащая пшеничные отруби, является эффективной для предотвращения рака толстой кишки. Продукт способствует быстрому поглощению канцерогенов. Когда пшеничные отруби бродят в толстой кишке, то ими питаются здоровые бактерии. Считается, что это уменьшает вероятность развития рака. Кроме того, продукт выступает в роли прекрасного источника антиоксидантов.

В отрубях из пшеницы содержатся ферменты, позитивно воздействующие на пищеварение. До и после еды рекомендуется принимать по половине чайной ложки порошка из них, чтобы устранить вздутие живота и расстройство желудка.

Источник: profile.ru