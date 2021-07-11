 

Назван продукт для улучшения здоровья кишечника

11.07.2021, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые назвали продукт, способный улучшить здоровье кишечника. Он положительно воздействует на работу многих систем организма, а также может предотвратить развитие ряда патологий.
Для здоровья кишечника необходимо включить в рацион пшеничные отруби. Основными питательными веществами, содержащимися в них, считается фосфор, марганец, железо, селен, магний. Продукт благоприятно влияет на пищеварение, усиливает чувство сытости и предотвращает приступы голода.

По словам ученых, диета, содержащая пшеничные отруби, является эффективной для предотвращения рака толстой кишки. Продукт способствует быстрому поглощению канцерогенов. Когда пшеничные отруби бродят в толстой кишке, то ими питаются здоровые бактерии. Считается, что это уменьшает вероятность развития рака. Кроме того, продукт выступает в роли прекрасного источника антиоксидантов.

В отрубях из пшеницы содержатся ферменты, позитивно воздействующие на пищеварение. До и после еды рекомендуется принимать по половине чайной ложки порошка из них, чтобы устранить вздутие живота и расстройство желудка.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / «Сознательно шел на то, чтобы быть задержанным»

16.04 / Городские сумасшедшие Москвы и Санкт-Петербурга получат статус региональных сумасшедших

21.02 / Во время переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко будет в роли попрошайки – политолог Болкунец

05.10 / Мнение: Письмо: “Не бежать впереди телеги”

06.01 / «Кого-то утопить, кого-то — расстрелять. Чтобы никто не подумал про КГБ»

29.06 / В Apple назвали опасные для здоровья гаджеты

04.10 / Самые ожидаемые новинки текущего года на авторынке России

18.06 / Россиян, не желающих вакцинироваться от коронавируса, будут депортировать в страны Евросоюза

28.05 / Рука помощи для рабочих роботов

03.03 / Под маской губернатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика