 

Экс-супруг Меган Маркл после развода почувствовал себя «грязью на подошве»

11.07.2021, 17:00, Разное
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На протяжении двух лет Меган Маркл была женой продюсера Тревора Энгельсона из США. 44-летний экс-супруг признался, что после развода с ней почувствовал себя «грязью на подошве».
Герцогиня Сассекская очень оскорбила бывшего мужа тем, что прислала ему по почте обручальное кольцо. Этот поступок его унизил, поэтому Тревор Энгельсон «с трудом сдерживал гнев». По словам королевского биографа, пара развелась в 2013 году. Причиной развода, как отметила Меган Маркл, стали «непримиримые разногласия».

Пара начала встречаться в 2004 году, а их отношения до свадьбы длились на протяжении восьми лет. Тогда Меган Маркл мечтала о том, чтобы стать популярной. Он активно искала возможность работать в Голливуде. Брак начал трещать, когда актриса получила роль в популярном сериале «Форс-мажоры». Тревор Энгельсон тогда работал в Калифорнии, а супруге нужно было находиться на съемках в Торонто. Когда жена принца Гарри подала на развод с первым супругом, она была на пике популярности.



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