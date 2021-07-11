 

Привитая китайской вакциной таиландская медсестра умерла от COVID

11.07.2021, 16:44, Новости дня
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Таиландская медсестра, привитая двумя дозами китайской вакцины Sinovac, умерла от коронавируса, сообщил глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха.

Он опубликовал на своей странице в Facebook скриншот поста другой медсестры, близкой родственницы умершей, которая рассказывает, как это произошло: девушка заразилась во время работы с пациентами в отделении интенсивной терапии, у нее мгновенно развились легочные осложнения, и через пять дней после постановки диагноза она умерла, передает РИА «Новости».

«Мы знали о случаях, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в легкой форме, и никто из них не умирал от COVID-19», – сообщил Хемачутха.

Он передал в минздрав результаты своего исследования, проведенного совместно с коллегами из Национального института генной инженерии и биотехнологий, которое доказывает недостаточность иммунизации вакциной Sinovac в случае заражения дельта-штаммом коронавируса. В исследовании предлагается иммунизировать медработников первого эшелона, полностью вакцинированных Sinovac, третьей, «бустерной» дозой другой вакцины – AstraZeneca или мНРК-вакцины Pfizer. Проведенные учеными эксперименты на добровольцах выявили, что «бустерный» укол препарата AstraZeneca после двух доз Sinovac создает в организме достаточный иммунитет как против альфа-штамма, так и против дельта-штамма коронавируса.

РанеегГруппа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения.



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