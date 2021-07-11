 

В Госдуме назвали заход греческого катера в Черное море медиашумом

11.07.2021, 16:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев («Единая Россия») заявил, что заход греческого ракетного катера в Черное море является медиапровокацией НАТО.

«Я считаю, что это прежде всего медиашум, на что рассчитывают западные и натовские силы, потому что есть некая политическая ревность. Когда Россия проводит учения, идет большой медиарезонанс по всему миру. Им почему-то не хватило этого резонанса, когда они проводили учения с задействованными странами НАТО… Слишком мало говорят про их учения, и поэтому подобными провокациями они привлекают внимание к их собственным учениям», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что действия греческого катера вызывают резонанс, СМИ по всему миру начинают освещать эту тему. По его словам, существует «единственная опасность в том, что провокации не могут быть бесконечными и не могут быть бесконечно предупредительными».

«Это некая внутренняя корпоративная практика НАТО каким-то образом помогать или брать обязательства и выполнять какие-то действия. Именно в таком виде и выразилась их поддержка во втягивании Греции в эту провокацию. Их просто заставляют», – считает депутат.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ приступил к слежению за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции в акватории Черного моря.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Лукашенко назвал назначение российского кредита

03.12 / Власти Великобритании обвинили Apple в большом количестве электронных отходов

27.05 / Subaru представит в РФ две новинки в 2021 году

30.06 / ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников

30.01 / В Госдуме предложили ввести новее компенсации учителям

24.12 / В ЕС раскрыли детали переговоров по торговой сделке с Британией

19.05 / Гривна снова подорожала к доллару

12.11 / “Ох, горячая подружка, что творишь!”. Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье

14.05 / Le Figaro – коронакризис превратил миллион итальянцев в бедняков

12.03 / Корниенко о финансировании партии: Кто подрядчик моего подрядчика – извините, знать не могу. Скажите, что в этом есть криминал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика