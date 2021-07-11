В Госдуме назвали заход греческого катера в Черное море медиашумом

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев («Единая Россия») заявил, что заход греческого ракетного катера в Черное море является медиапровокацией НАТО.

«Я считаю, что это прежде всего медиашум, на что рассчитывают западные и натовские силы, потому что есть некая политическая ревность. Когда Россия проводит учения, идет большой медиарезонанс по всему миру. Им почему-то не хватило этого резонанса, когда они проводили учения с задействованными странами НАТО… Слишком мало говорят про их учения, и поэтому подобными провокациями они привлекают внимание к их собственным учениям», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что действия греческого катера вызывают резонанс, СМИ по всему миру начинают освещать эту тему. По его словам, существует «единственная опасность в том, что провокации не могут быть бесконечными и не могут быть бесконечно предупредительными».

«Это некая внутренняя корпоративная практика НАТО каким-то образом помогать или брать обязательства и выполнять какие-то действия. Именно в таком виде и выразилась их поддержка во втягивании Греции в эту провокацию. Их просто заставляют», – считает депутат.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ приступил к слежению за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции в акватории Черного моря.