 

МВД Грузии ответило на вопрос о «передозировке» в гибели журналиста в Тбилиси

11.07.2021, 16:43, Новости дня
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Директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе ответил на вопрос о версии «передозировки» в смерти в воскресенье оператора телекомпании «Пирвели» Александра (Лексо) Лашкарава, избитого противниками ЛГБТ во время исполнения профессиональных обязанностей в Тбилиси 5 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Не будет правильным, если следствие будет предварительно говорить о передозировке, хотя эта версия рассматривается», – сказал он на брифинге, отвечая на вопрос.

«Семья и независимый эксперт включены в расследование, причины смерти будут установлены детально», – добавил Директор департамента криминальной полиции МВД страны.

По словам Челидзе, «будет изучена и роль наркотиков в смерти, если она существует». «Идет судмедэкспертиза», – сообщил он.

На брифинге были представлены кадры с тбилисских видеокамер, на которых запечатлено передвижение 10 июля Лашкарава с другом на мопеде в разных районах столицы Грузии.

Ранее сообщалось, что оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер. Возбуждено уголовное дело.

Член партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Георгий Ботковели заявил, что «оператора убила власть», которая стимулировала радикалов, выступавших на улицах Тбилиси против ЛГБТ и избивавших журналистов.

Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), облила красной краской вход в здание правительства Грузии. Оппозиция собирается на митинг вечером в воскресенье в Тбилиси с требованием отставки правительства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в семью оператора выразить соболезнования.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «невообразимой трагедией» смерть оператора грузинского телеканала «Пирвели» Лексо Лашкаравы.



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