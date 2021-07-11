На отказавшуюся надеть маску в московском МФЦ женщину завели уголовное дело

В Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело, сообщил адвокат Олег Ярошик.

«Москвичка Валентина Муженская, которую в конце июня полицейские силой вынесли из МФЦ за отказ надеть маску, стала фигурантом уголовного дела по статье 318 УК («Применение насилия в отношении сотрудника власти»). 23 июля она должна явиться на допрос», – информирует «Ридус». Адвокат подтвердил информацию, но не рассказал подробностей.

Напомним, в конце июня полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно». По прибытии полицейских женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.