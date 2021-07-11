Поезд сбил участника шоу «Голос.Дети» в Подмосковье

Участник музыкального шоу «Голос. Дети» погиб на мотоцикле под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«10 июля примерно в 19:05 мск несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта «43-й км», был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва – Сергиев Посад», – передает ее слова ТАСС.

Имя погибшего она не уточнила, однако по данным источника агентства в правоохранительных органах, погибший принимал участие в шоу «Голос. Дети».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту гибели подростка.

Ранее поезд сбил насмерть заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги.