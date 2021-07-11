 

Спутники Starlink начнут осуществлять дистанционную ревакцинацию всех желающих с 1 сентября 2021 года

11.07.2021, 16:11, Разное
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Выступая перед Конгрессом США глава Starlink Илон Маск заявил, что уже осенью компания сможет дистанционно ревакцинировать от коронавируса любого человека на Земле.

Спутники Starlink начнут осуществлять дистанционную ревакцинацию– На данный момент на орбите находится почти две тысячи наших спутников. Благодаря использованию нового высокоэффективного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 и решений на базе технологий 5-G, начиная с сентября этого года мы сможем бесконтактно ревакцинировать любого жителя нашей планеты. Это особенно актуально для бедных стран и труднодоступных регионов. То есть теперь миллионы людей, получивших первую дозу вакцины, смогут сделать следующую прививку без визита к врачу. Я уверен, что именно так мы сможем одолеть эту чуму XXI века – новую коронавирусную инфекцию, – заявил Маск.

Пока дистанционная ревакцинация возможно только после получения препаратов Pfizer и AstraZeneca. Но, как нам стало известно, в ближайшее время получить дополнительную дозу вакцину смогут и привитые «Спутником-V»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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