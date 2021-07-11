Спутники Starlink начнут осуществлять дистанционную ревакцинацию всех желающих с 1 сентября 2021 года

Выступая перед Конгрессом США глава Starlink Илон Маск заявил, что уже осенью компания сможет дистанционно ревакцинировать от коронавируса любого человека на Земле.

– На данный момент на орбите находится почти две тысячи наших спутников. Благодаря использованию нового высокоэффективного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 и решений на базе технологий 5-G, начиная с сентября этого года мы сможем бесконтактно ревакцинировать любого жителя нашей планеты. Это особенно актуально для бедных стран и труднодоступных регионов. То есть теперь миллионы людей, получивших первую дозу вакцины, смогут сделать следующую прививку без визита к врачу. Я уверен, что именно так мы сможем одолеть эту чуму XXI века – новую коронавирусную инфекцию, – заявил Маск.

Пока дистанционная ревакцинация возможно только после получения препаратов Pfizer и AstraZeneca. Но, как нам стало известно, в ближайшее время получить дополнительную дозу вакцину смогут и привитые «Спутником-V»

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