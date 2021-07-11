 

Певице МакSим после трех недель комы стало лучше

11.07.2021, 16:08, Новости дня
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“Дорогие друзья! Все ваши молитвы и добрые мысли и ваши добрые пожелания в адрес Марины МакSим – все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика, – это радость!” – отметила она.

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Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Представительница певицы в комментарии “РИА Новости” уточнила, что хоть певице стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

9 июля Telegram-канал Mash писал, что артистку пытались снять с аппарата ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), но она не смогла дышать самостоятельно. Поэтому ее снова подключили к аппарату.

Контекст:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Стала широко известной в 2006 году после выхода альбома “Трудный возраст”.

16 июня Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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