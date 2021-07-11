 

Ведущий «ДОМа-2» Дава заявил, что встречался с пьющей девушкой

11.07.2021, 16:04, Разное
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Ведущий «ДОМа-2» Давид Манукян часто обсуждает с участниками реалити-шоу их проблемы и пытается дать совет. Недавно они разговаривали о пристрастии к алкоголю, и Дава признался, что когда-то встречался с пьющей девушкой.
По словам 28-летнего рэпера, это были не нормальные отношения. Возлюбленная постоянно злоупотребляла спиртным, а ему было от этого плохо. Поэтому Дава искренне не понимает, почему участники «ДОМа-2» пытаются «топить собственную жизнь в бутылке».

Поклонники сразу начали размышлять, о ком идет речь. Всем известно о громком романе блогера с Кариной Кросс. Также он недавно расстался с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Однако музыкант не скрывает, что у него были и другие тяжелые отношения, о которых он не хочет говорить.

Дава часто демонстрирует кадры из спортзала, рассказывает о правильном питании и ведет здоровый образ жизни. Однако добиться идеальной формы он так и не смог, поэтому решился на хирургическое вмешательство. Рэпер с помощью пластики сделал себе кубики пресса, после чего подвергся хейту в Сети.



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