Ведущий «ДОМа-2» Дава заявил, что встречался с пьющей девушкой

Ведущий «ДОМа-2» Давид Манукян часто обсуждает с участниками реалити-шоу их проблемы и пытается дать совет. Недавно они разговаривали о пристрастии к алкоголю, и Дава признался, что когда-то встречался с пьющей девушкой.

По словам 28-летнего рэпера, это были не нормальные отношения. Возлюбленная постоянно злоупотребляла спиртным, а ему было от этого плохо. Поэтому Дава искренне не понимает, почему участники «ДОМа-2» пытаются «топить собственную жизнь в бутылке».

Поклонники сразу начали размышлять, о ком идет речь. Всем известно о громком романе блогера с Кариной Кросс. Также он недавно расстался с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Однако музыкант не скрывает, что у него были и другие тяжелые отношения, о которых он не хочет говорить.

Дава часто демонстрирует кадры из спортзала, рассказывает о правильном питании и ведет здоровый образ жизни. Однако добиться идеальной формы он так и не смог, поэтому решился на хирургическое вмешательство. Рэпер с помощью пластики сделал себе кубики пресса, после чего подвергся хейту в Сети.