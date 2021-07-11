В Турции разработали фирменную солнечную панель для космических программ

В исследовательском центре Marmara (Турция) рассказали о завершении разработки фирменной солнечной панели. Её будут использовать во всех космических программа страны, после прохождения необходимых проверок.

Сейчас образцы солнечных панелей нового вида направлены экспертам из Исследовательского института космических технологий Турции. Там пройдут главные наземные испытания разработки, включая проверку функционирования и соответствие необходимой квалификации. После этого выбранный образец станет основой для серийного выпуска солнечный панелей. Первая из таких будет установлена на турецкий спутник Imece, запуск которого должен состояться в 2022 году.

Турецкая солнечная панель должна, по заверению создателей, генерировать до 100 Вт энергии. Таким образом она позволит обеспечивать все необходимые компоненты спутника в открытом космосе. Главной же задачей разработки является демонстрация готовности отказаться от иностранных поставщиков с целью стать независимым государством в сфере космических технологий.

Источник: rossaprimavera.ru