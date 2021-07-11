Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца

Актриса и ведущая Юлия Меньшова выразила благодарность журналистам после похорон отца. Также она обратилась к тысячам людей, которые продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной Владимира Меньшова. По ее словам, многие восприняли смерть режиссера, как личную потерю.

Меньшова поблагодарила все телеканалы, которые всю неделю вспоминали о ее отце. В особенности артистка отметила «Первый канал», посвятивший весь субботний эфир памяти Владимира Меньшова.

Знаменитость признательна представителям СМИ, которые услышали ее просьбу. На церемонии прощания родственников режиссера никто не просил давать никаких комментариев. В тот момент для Юлии Меньшовой и Веры Алентовой это было очень важно.

В завершении публикации ведущая отметила, что будет на себе проверять поговорку: «Время лечит». В комментариях к посту пользователи отметили, что это не так, а на самом деле боль только притупляется.

Публикацию Меньшова сопроводила двумя фотографиями. На одной из них она запечатлена с обоими родителями, а на второй только с матерью Верой Алентовой. К слову, последнюю выписали из больницы после перенесенного коронавируса накануне похорон Владимира Меньшова. Сам же режиссер скончался в результате последствий данного заболевания 5 июля.