 

В Краснодаре обнаружено тело ребенка с ранениями

11.07.2021, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Краснодаре в квартире обнаружено тело ребенка с колото-резаными ранениями, его мать погибла, сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в квартире в Прикубанском районе Краснодара обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Источник уточнил, что тело матери было обнаружено с травмами, характерными при падении с высоты, передает РИА «Новости».

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили в свою очередь, что «по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются».

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летний мальчик выкинул из окна седьмого этажа сестру, которой было всего восемь дней, новорожденная погибла.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.05 / В Асмтердаме произошла серия нападений с ножом, есть погибший

08.01 / Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?

30.10 / Добровинский разъяснил последствия лишения статуса адвоката

24.07 / Помпео: мир не будет в безопасности, пока Китай не изменится

01.10 / Впервые в групповой этап Лиги чемпионов вышли три российских клуба

28.08 / Американский сегмент соцсети TikTok оценили в 30 млрд долларов

29.10 / Комендантский час введен в Филадельфии из-за вспыхнувших беспорядков

21.02 / Ляшко рассказал, когда вакцина от коронавируса может быть доступна на коммерческом рынке

17.03 / Каминская сама себе сделала татуировку из трех цифр

17.04 / “От низкой до средней степени” – Генерал США оценил риск вторжения России в Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика