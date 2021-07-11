В Краснодаре обнаружено тело ребенка с ранениями

В Краснодаре в квартире обнаружено тело ребенка с колото-резаными ранениями, его мать погибла, сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в квартире в Прикубанском районе Краснодара обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Источник уточнил, что тело матери было обнаружено с травмами, характерными при падении с высоты, передает РИА «Новости».

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили в свою очередь, что «по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются».

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летний мальчик выкинул из окна седьмого этажа сестру, которой было всего восемь дней, новорожденная погибла.