 

Парламентские выборы в Молдавии признали состоявшимися

11.07.2021, 15:30, Новости дня
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Явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии составила 33,3%, они считаются состоявшимися, сообщил Центризбирком.

Депутатов выбирают на четыре года, чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закрываются в 21.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

По данным ЦИК на 15.33, на выборах проголосовали 982 тыс. человек.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы, в них принимают участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Между тем президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией, а жителей принять участие в голосовании.



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