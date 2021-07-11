 

Тина Кароль ответила, не боится ли травли из-за выступления на Atlas Weekend с питоном

11.07.2021, 15:16, Новости дня
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“Нет, это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера он на меня взглянул – типа: “Может, хватит?” Мы с ним прошли примерно 15 прогонов”, – говорит певица.

Она добавила, что сначала сама очень боялась питона.

“Я где-то в декабре хотела снять фотосессию [с питоном] и поняла, что я истерически кричу. Потом мы с сыном съездили в Намибию – и я поняла, что я не обучена любить природу и быть частью природы. На меня в Калифорнии нападала гремучая змея и мне удалось сбежать. С того момента у меня были панические атаки на змей. Поэтому это такой мой челлендж и я иду навстречу страху”, – отметила исполнительница.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Тина Кароль выступала на Atlas Weekend 5-го и 6 июля. Фестиваль проходит в Киеве на ВДНХ с 5 по 11 июля.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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