 

“Мне жаль, что все это с нами произошло”. Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в “ВИА Гре”

11.07.2021, 15:16, Новости дня
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8 июля на канале “Россия 1” выла передача “Судьба человека”, главной героиней которой стала Ирина Меладзе. В программе она рассказала, что была свидетелем ситуации, когда к Константину Меладзе во время съемок в Киеве приставала одна из участниц “ВИА Гры”.

“На глазах у всех она приставала к продюсеру, и самое отвратительное, что я ей не мешала. Он чувствовал очень сильное смущение, но ее не смущало ничего… На второй день я взяла с собой Яну [Сумм, первую жену Константина Меладзе], девицу пришлось поставить на место. Она зашла в очередной раз в гримерную моего мужа, открыла дверь ногой. Я поговорила с ней, предложила выйти, закрыть дверь и зайти поздороваться”, – поделилась воспоминаниями Ирина.

Называть имя Ирина отказалась, но уточнила, что у этой женщины уже есть дети. Telegram-канал “Антиглянец” 9 июля написал, что, вероятно, речь шла о Седоковой. Но вскоре певица в комментарии “Антиглянцу” опровергла эти обвинения.

“Я бы попросила Ирину все же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье… Я ушла из этой группы очень давно. Не называла их имена, не раздавала интервью. Спустя 17 лет я озвучила свою правду в моей книге. Смогла ли я написать в ней абсолютно всю правду? Наверное, нет. Мне очень долго было сложно все это пережить, думаю другим женщинам было сложнее. Только спустя лет десять вышло, но это не точно”, – сказала она.

Ранее Седокова уже писала в своей автобиографичной книге, что видимая успешность коллектива оборачивалась для девушек большими личными проблемами, отмечает 7дней.ru.

“У группы “ВИА Гра” было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло”, – добавила певица.

Контекст:

В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого “лежали в личной плоскости”. Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить “публичную травлю Меладзе”.

Певицу поддержала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. После отказа Ани Лорак от сказанного Полякова отметила, что певица сделала это под серьезным социальным давлением.

Константин Меладзе не комментирует заявление Ани Лорак, а его жена, певица Вера Брежнева, ранее игнорировала вопросы подписчиков, которые интересовались ее отношением к происходящему, но 10 июня достаточно жестко дала понять, что в обвинения Лорак не верит.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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