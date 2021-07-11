 

Ученые: Люди с ожирением живут дольше при раке простаты

11.07.2021, 15:12, Разное
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На протяжении трех лет исследователи наблюдали за 1500 пациентами, у которых диагностировали рак простаты. Исследование показало, что те из них, кто страдал от ожирения, жили с этим онкологическим заболеванием дольше людей с обычным весом.
Уровень выживаемости этих пациентов был на 10% выше. Это явление исследователи назвали «парадоксом ожирения», так как обычно лишние килограммы связаны с повышенным риском смертности от онкологии. По мнению специалистов, такая ситуация может складываться из-за взаимосвязи между раковым геномом и тканевым жиром. Кроме этого, есть версия, что пациенты с ожирением принимают препараты от других заболеваний, которые сочетаются с химиотерапией. Возможно, из-за этого растет показатель выживаемости.

Несмотря на такое открытие, исследователи не рекомендуют людям намерено набирать вес. Ожирение представляет собой серьезный фактор риска для многих серьезных заболеваний.

Источник: www.ferra.ru



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