 

Джанабаева закрыла комментарии в Instagram после откровений экс-супруги Меладзе

11.07.2021, 15:12, Разное
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Поклонники думают, что решение о закрытии комментариев в микроблоге Instagram Альбина Джанабаева приняла после откровений экс-супруги Валерия Меладзе. Она высказалась о бывшем муже и его новой избраннице во время съемок программы «Судьба человека».
Ирина Меладзе отметила, что Альбина Джанабаева для нее уже ничего не значит и не мешает ей строить дальнейшую жизнь. Она заявила, что «на свете есть такие люди, которые привыкли жить без правил». Экс-супруга певца призналась, что раньше ей хотелось посмотреть в глаза бывшей солистке группы «ВИА Гра».

Альбина Джанабаева, которая недавно подарила музыканту третьего ребенка, слова Ирины Меладзе никак комментировать не стала. Артистка публикует семейные снимки, однако ограничила возможность пользователям оставлять комментарии в Instagram. В новом посте нынешняя супруга Валерия Меладзе написала, что «на планете царят совесть и любовь, а неуважение способно постепенно разрушить даже самого крепкого человека». В конце публикации Альбина Джанабаева написала, что «жизнь все расставит по местам», а «каждый человек вправе выбирать, каким именно воздухом ему дышать». Поклонники подумали, что эти слова певица посвятила Ирине Меладзе.



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