 

Телеведущая Ксения Собчак раскрыла поклонникам секрет своей красоты

11.07.2021, 15:12, Разное
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В одном из интервью Ксения Собчак поделилась секретом своей красоты. По словам журналистки, основная причина того, что она прекрасно выглядит, кроется во взаимной любви.
После вручения премии «Жара» Ксению Собчак засыпали комплиментами по поводу ее внешнего вида. Многие зрители церемонии и гости мероприятия отметили, что журналистка прекрасно выглядела и светилась от счастья. В ходе интервью у нее спросили, может быть секрет кроется в каких-то новых процедурах для лица. На что телеведущая ответила: «Молодой муж это рецепт того, чтобы всегда отлично выглядеть».

Женой Константина Богомолова журналистка стала осенью 2019 года. Торжество очень долго обсуждали, так как молодожены катались по столице на траурном катафалке, на котором красовалась надпись: «Пока нас не разлучит смерть». Поклонники пары считают, что Ксения Собчак счастлива в этом браке по причине того, что режиссер также любит эпатаж, как и она.



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