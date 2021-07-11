 

Володин рассказал о самых важных законах по защите детей

11.07.2021, 15:06, Разное
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Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале. По его словам, государство должно не только помогать семьям, но и следить за тем, чтобы права и жизни российских детей были защищены.

Так, Госдумой был упрощен поиск пропавших детей. В случае, если ребенок не вернулся домой, его родители могут обратиться в полицию. После этого
в течение 24 часов начинаются
поиски. При этом поисковые отряды получают доступ к геолокации мобильных устройств ребенка.

Также Вячеслав Володин заявил, что депутаты позаботились о безопасности детей в интернете. Так, парламентарии ввели уголовную ответственность за организацию “групп смерти” в соцсетях, усилили наказание за пропаганду наркотиков и так далее.

Также новыми законами защищены права детей на жилье при разводе родителей. По словам Вячеслава Володина, теперь проживающий отдельно от ребенка родитель должен будет помогать наследнику с оплатой жилья.

Кроме того, у многодетных семей с несовершеннолетними детьми появилось право на отпуск в любое удобное для них время. При этом младшему ребенку должно быть не более 14 лет. Такое нововведение дает возможность родителям совместить отпуск. Раньше такая норма была применима к многодетным семьям с детьми до 12 лет.

Вячеслав Володин отметил, что также были приняты меры по повышению безопасности детского отдыха. Для этого региональные правительства обязали публиковать на своих сайтах списки организаций, способных обеспечить детский летний отдых. Так родители смогут выбрать для своего ребенка подходящий вариант отдыха, а также пожаловаться на организацию при необходимости.



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