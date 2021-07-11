 

Открывший дверь самолета в Шереметьево оказался преподавателем консерватории

11.07.2021, 14:36, Новости дня
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Мужчина, открывший в аэропорту Шереметьево аварийную дверь самолета Москва-Анталья, оказался преподавателем Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Как уточняет «Рен ТВ», 42-летний пианист Владимир Кузнецов возмутился тем, что пассажиров держат в жарком салоне самолета, а вылет задерживается. Очевидцы сообщают, что он открыл вторую левую дверь самолета, объяснив это тем, что «ему жарко».

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету. Следственный комитет организовал проверку после инцидента.



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