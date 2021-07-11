 

В Сирии обстреляли еще одну военную базу США

11.07.2021, 14:36, Новости дня
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Еще одна американская база подверглась обстрелу в Сирии, сообщило госагентство САНА со ссылкой на местные источники.

«База американских оккупационных сил на нефтяном месторождении «Омар» в восточной провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна реактивными снарядами», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее представитель Пентагона заявил, что американские военнослужащие попали под обстрел на востоке Сирии.

В прошлое воскресенье в Сирии заявили, что американские военные вывезли в Ирак более 45 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей. В сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти.

Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.



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