ЦИК заверил списки трех партий для участия в выборах в Госдуму

Центризбирком РФ заверил списки кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая РФ – За правду», следует из постановления ЦИК, принятого на заседании.

В федеральном списке «Единой России» представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам – 219, передает РИА «Новости».

В общефедеральную часть списка вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии «Единой России», а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.

В федеральную часть списка партии КПРФ на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следует Светлана Савицкая и Павел Грудинин.

В федеральном списке партии «Справедливая РФ – За правду» представлены 302 кандидата. В список по одномандатным округам вошли 222 человека.

В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата во главе с лидером «Справедливой РФ – За правду» Сергеем Мироновым. В их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.

Выборы в Госдуму в РФ пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов.