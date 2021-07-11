 

“Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму”. Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии

11.07.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У меня несколько раз действительно была депрессия. Ты когда первый раз рожаешь, ты не понимаешь, что будет с твоим телом потом. Ты смотришь в зеркало, на то, что случилось с твоим балетным телом. Ты не понимаешь, сможешь ли ты вернуть себе ту форму, которая у тебя была. А для нас внешность – это 50% успеха”, – поделилась балерина.

Кухар рассказала, что дородовую фигуру ей приходилось восстанавливать в сжатые сроки, ведь не появись она на сцене, то пришлось бы платить немалые штрафы. 

“Я начинала с интенсивных массажей, потом я начала использовать хулахуп, чтобы вернуть талию, живот в форму. Гимнастика, станок, середина, прыжки, пальцы, и только после этого начинаются уже репетиции. Через три месяца после [рождения] Тимура я уже должна была исполнять выступления, а через три месяца после Насти я должна была танцевать в Италии “Лебединое озеро”, – вспомнила звезда.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта “Танцы со звездами” на “1+1”.

Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. Вместе с мужем воспитывает сына Тимура (2009) и дочь Анастасию (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.05 / Глава МИД Украины выразил свое разочарование НАТО

29.03 / В мире: НАТО запугивает Москву отказом от «красных линий»

16.04 / Вышел браузер Edge 90 с детским режимом

03.06 / Названы сроки перехода на биометрию для идентификации пассажиров

16.07 / Евросоюз исключил две страны из списка для открытия границ

04.01 / Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19

03.07 / Коллеги вспоминают тренера Абдуманапа Нурмагомедова

31.01 / В Совфеде предупредили IT-компании о серьезных штрафах за цензуру

11.02 / Макфарланд – пока американцы отвлекаются на импичмент, Китай проводит военные манёвры с Россией и Ираном

02.12 / В России на допросы вызывают граждан, переживших Сталинградскую битву – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика