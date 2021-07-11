 

В Германии из-за кибератаки объявили чрезвычайное положение

11.07.2021, 14:22, Новости дня
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Местные власти объявили чрезвычайное положение из-за невозможности возобновления работы серверов местной администрации. Журналисты отметили, что режим ЧС из-за кибератаки введен впервые за историю ФРГ. Он позволит властям быстрее реагировать на ситуацию.

В результате атаки власти округа, население которого составляет около 157 тыс. человек, не могут проводить социальные выплаты.

“Мы практически полностью парализованы, и так будет в течение ближайшей недели”, – сказал местный чиновник.

По его словам, оценить последствия кибератак пока сложно.

Власти не сообщили подробности кибератаки. Они отметили, что несколько серверов были заражены с неизвестного источника, в результате этого было зашифровано неустановленное количество файлов.

Эксперты подозревают, что хакеры могли действовать с целью шантажа. В таких случаях злоумышленники шифруют данные, которые дешифруют после уплаты требуемой суммы.

“В Германии именно муниципальная IT-инфраструктура, вероятно, хуже защищена от кибератак. В то же время крупные компании и федеральное правительство могут позволить себе содержать большие IT-отделы”, – подчеркнули журналисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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