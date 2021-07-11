 

В Молдове 11 июля проходят досрочные парламентские выборы

11.07.2021, 14:22, Новости дня
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В избирательных бюллетенях – 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

Голосование началось в 7.00 и продлится до 21.00.

К 12.00 проголосовало более 600 тыс. избирателей (более 21,6%).

Центризбирком страны призывает граждан после голосования пойти на вакцинацию от коронавируса.

Контекст:

28 апреля президент Молдовы Майя Санду распустила парламент страны. 15 апреля КС Молдовы рассмотрел запрос Санду, в котором президент Молдовы просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент. КС постановил, что основание для роспуска парламента – невозможность сформировать правительство.

Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы Молдовы 24 декабря 2020 года.

Днем ранее тогдашний премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что правительство страны в полном составе подает в отставку. Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Кику стал министр иностранных дел Аурелий Чокой.

В феврале 2021 года Санду выдвигала в премьеры Наталью Гаврилицу, но ее кандидатуру не поддержал ни один депутат.

25 марта депутаты ПСРМ и их союзники из “Шор” и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента, на котором должны были заслушать программу кандидата на должность премьера Игоря Гросу, писало издание NewsMaker. Гросу выдвинула в премьер-министры лично Санду. Слушания в парламенте не состоялись из-за отсутствия кворума.

26 марта Санду пригласила парламентские фракции на консультации по его роспуску согласно ч. 1 ст. 85 конституции Молдовы. “В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент”, – говорится в тексте статьи.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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