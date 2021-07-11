 

“Бомба”. Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот

11.07.2021, 14:22, Новости дня
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“Как я полюбила лето”, – подписала певица фото.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Идеальное лето это когда ты уходишь с счастливым лицом с концерта Дорофеева”, – прокомментировала x_puma_x_.

“Секси”, – добавила the.dorofeevan.

“Бомба”, – подчеркнул ___shaquille.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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