Вдовец Людмилы Сенчиной рассказал о последних днях ее жизни

Гостем программы «Привет, Андрей!», посвященной 30-летию творчества Татьяны Булановой, стал вдовец Людмилы Сенчиной. Он вспомнил, как познакомился с певицей, а также пояснил о последних днях своей супруги.

Из жизни актриса ушла в 2018 году от рака поджелудочной железы. По словам Владимира Андреева, жена не хотела, чтобы знали о ее болезни. Вдовец до сих пор не может смириться со смертью актрисы. На протяжении многих лет он был концертным директором Людмилы Сенчиной. В браке с третьим супругом артистка прожила 25 лет. Познакомились они на даче, когда будущий муж строил дом для Михаила Боярского.

Владимир Андреев рассказал, что после этого знаменитость несколько раз приглашала его в гости. Строитель даже пошутил, спросив у нее: «Людмила Петровна, вы меня кадрите?»

Громких признаний в любви у них не было, но пара жила душа в душу. В результате супруг стал единственным человеком, который знал об онкологическом заболевании актрисы. Он был рядом с ней до и после операции, выполнял роль санитара и спал на соседней реанимационной койке. Владимир Андреев верил, что случится чудо, но этого не произошло.

Источник: www.msn.com